Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hayvansal üretimde güvenilirliğin artırılması, tüketicinin korunması ve yem sektöründe izlenebilirliğin sağlanması amacıyla yem işletmelerine yönelik eş zamanlı resmi denetimler aralıksız devam ediyor. İl genelinde gerçekleştirilen denetimlerde; yem üretim ve satış faaliyetleri, etiket uygunluğu ve içerik beyanları, izlenebilirlik şartları, hijyen ve muhafaza şartları, numune alma ve analiz süreçleri, işletmelerin teknik ve yasal uygunluk kriterleri personeller tarafından incelendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yürütülen kontrollerle; güvenilir yem arzının sağlanması, hayvansal üretimde kalite standartlarının korunması ve tüketici güveninin artırılması hedeflenmektedir. Denetim ekiplerimiz, üretimden satış aşamasına kadar tüm süreçleri hassasiyetle takip ederek mevzuata uygunluk kontrollerini sahada etkin şekilde gerçekleştirmektedir. Risk esaslı denetim anlayışıyla yürütülen çalışmalar sayesinde yem zincirinde güvenilirlik ve sürdürülebilirlik güçlendirilmektedir. Üreticiden tüketiciye uzanan süreçte güvenilir gıda ve güvenilir yem için sahadayız" denildi.