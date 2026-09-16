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Kaynak: İHA

Didim Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasadışı bahis suçunu işleyen 9 şüphelinin banka hesaplarında inceleme gerçekleştirdi.

Hesaplarda 623 milyon 588 bin TL işlem hacmine sahip oldukları belirlendi. 11 Ağustos 2026 tarihinde Aydın merkezli Didim, Kuşadası ve Söke ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 8 adet cep telefonu, 10 adet SIM kart, 10 adet hard disk, 3 adet USB bellek, 1 adet hafıza kartı, 1 adet tablet bulundu. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 9 şüpheli tutuklandı.