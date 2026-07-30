Kaynak: İHA

1960'lı yılların başında hizmete giren ve Aydın'ın spor tarihine damga vuran Atatürk Spor Salonu için yolun sonuna gelindi. Basketboldan voleybola, hentboldan resmi törenlere kadar binlerce organizasyona kapılarını açan ve kentin hafıza mekanlarından biri olan tesis, alınan yıkım kararının ardından iş makinelerine teslim oldu. Yıllarca binlerce Aydınlının hatıral biriktirdiği salonda tribünlerin sökülmesiyle birlikte kentte hüzünlü bir atmosfer hakim oldu.

"SADECE BİNA DEĞİL, ANILARIMIZ DA GİTTİ"

Salonun fay hattı üzerinde bulunması ve yapının kullanım ömrünü doldurması nedeniyle başlatılan yıkım çalışmalarını izleyen vatandaşlar, geçmiş yıllara duydukları özlemi dile getirdi. Çocukluğundan bu yana salonda sayısız maç izlediğini söyleyen Aydın Kaçar, "Bu tesis en az 60 yıllık. Gençliğimiz, çocukluğumuz buralarda geçti. Çok müsabakaya geldik. Yıkıldığını görünce içimiz burkuldu, eski günleri hatırladık. Umarım yerine çok daha iyisi yapılır" dedi.

"KENDİMİZİ BİLDİK BİLELİ BURADAYDI"

Bölge esnaflarından Mustafa Yalçınkaya ise doğup büyüdüğü mahalledeki spor salonunun yıkılmasından derin üzüntü duyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu mahallede büyüdüm, burada sayısız hatıramız var. Kendimizi bildik bileli bu salon buradaydı; maçlar oynadık, müsabakalar izledik. Yıkıldığı için içimiz buruk ama devletimizin Aydın'a çok daha güzel ve modern bir eser kazandıracağına inanıyoruz."