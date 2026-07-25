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Kaynak: İHA

Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Çavdar Mahallesi sakinlerinden Esma Bıçak, arazide tesadüfen gördüğü yaralı karaleylek için seferber oldu. Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kuşu evinde koruma altına alarak ilk müdahaleyi gerçekleştiren Bıçak'ın duyarlı davranışı büyük takdir topladı.

Sabah saatlerinde Latmos (Beşparmak) Dağları'ndaki arazide bulunan hayvanlarını kontrole giden Esma Bıçak, güzergah üzerinde duran iri ve siyah renkli bir kuş gördü. Dönüşte de kuşun aynı noktada kıpırdamadan durduğunu fark eden Bıçak, durumu kontrol etmek istedi. Yanına yaklaştığında gaga hamleleriyle kendisini korumaya çalışan kuşu dikkatlice kucağına alan Bıçak, hayvanı ikametine götürdü.

Evinde kuşun bacağındaki yarayı sargı beziyle saran Bıçak, önüne su ve yem koymasına rağmen canlı beslenmeyi reddetti.

İhbar üzerine adrese intikal eden Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) uzmanları, kuşun Latmos Dağları'ndaki sarp kayalıklarda kuluçkaya yatan karaleylek türüne ait, uçma aşamasındaki genç bir birey olduğunu saptadı. Ekiplerin incelemesinde ayağında hafif sıyrık, kanadında ise darbe izi belirlenen kara leyleğin ayakta kalmakta güçlük çektiği görüldü. Kuşun bir aracın çarpması ya da yüksekten düşme nedeniyle yaralanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

EKODOSD yetkilileri tarafından ilk bakımı gerçekleştirilip su ve tavuk ciğeriyle beslenen kara leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Yaralı kuş, Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde gözetim altına alındı. Karaleyleğin, rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte doğduğu Latmos Dağları'ndaki habitatına tekrar salınacağı belirtildi.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, uzun yıllardır engelli eşinin bakımını üstlenen ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Esma Bıçak'ın bu duyarlılığının örnek teşkil ettiğini vurguladı. Sürücü, karaleyleklerin sağlıklı orman ve sulak alan ekosistemlerinin en belirgin simgelerinden biri olduğunu hatırlatarak, vatandaşların yaban hayatını koruma konusundaki hassasiyetinin kritik önem taşıdığını ifade etti.