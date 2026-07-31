Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü titiz çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.
30 Temmuz 2026 tarihinde Efeler ilçesinde düzenlenen operasyonda, hakkında "Kasten Yaralama" suçundan 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 46 yaşındaki F.D. gözaltına alındı.
Kıskıvrak yakalanan hükümlü, jandarmadaki adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.