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Kaynak: DHA

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Didim'e uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü. Ekipler, dün gece, 2 otomobili bir süre takibe aldıktan sonra operasyon düzenledi. Araçlardan biri Efeler ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi'nde, diğeri ise İncirliova ilçesi girişinde durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda 50 gram kokain, 50 gram bonzai ham maddesi ve 50 sentetik hap ele geçirildi. Araçlarda bulunan Yılmaz C., Zeynep A., Baran B. ve Uğur B. gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.