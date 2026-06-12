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Kaynak: AA / İHA

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında Güzelhisar Mahallesi'nde operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda şüpheli Eray E.'nin üzerinde yapılan aramada 500 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin verdiği ifadeler doğrultusunda ekipler soruşturmayı derinleştirdi.

EVDE YAPILAN ARAMADA 4 BİN HAP BULUNDU

Polis ekipleri aynı gün akşam saatlerinde Şahin Ö. ve Ferhat D.'nin bulunduğu adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramalarda 4 bin adet sentetik ecza hap daha ele geçirildi. Böylece operasyon kapsamında ele geçirilen sentetik ecza hap sayısı 4 bin 500'e ulaştı.

Adreslerde yapılan çalışmaların ardından Şahin Ö. ve Ferhat D. de gözaltına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, Eray E. ve Ferhat D.'nin tutuklanmasına karar verirken, Şahin Ö. adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

NARKOTİK EKİPLERİNDEN KARARLI MÜCADELE

Aydın polisi, uyuşturucu ticareti ve kullanımına karşı yürütülen çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtirken, kent genelinde narkotik operasyonlarının devam edeceği öğrenildi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, özellikle gençleri hedef alan suç örgütleri ve sokak satıcılarına yönelik denetimlerin artırıldığı bildirildi.