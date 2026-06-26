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Kaynak: İHA

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda, sosyal medya platformları üzerinden uyuşturucu kullanımını özendirdiği ve uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 89 şüpheli belirlendi.

23 Haziran 2026 tarihinde Çine, Kuşadası, Efeler, Nazilli ve Söke ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlenerek şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

UYUŞTURUCU VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda satışa hazır çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde, 28 uyuşturucu kullanma aparatı, 13 hassas terazi, 3 dizüstü bilgisayar ile 24 cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilere ait dijital materyallere incelenmek üzere el konulurken, uyuşturucu kullanımına ilişkin soruşturma kapsamında şüphelilerden kan, idrar ve kıl örnekleri alındı. Elde edilen deliller üzerinde incelemeler sürerken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.