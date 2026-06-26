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Kaynak: İHA

Aydın'da emniyet güçlerinin uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Efeler ilçesine bağlı Kocagür Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen baskında 3 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon düzenlenen adreste ve şüphelilerin üzerinde yapılan detaylı aramalarda; 836 gram uyuşturucu madde, 25 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler B.İ., E.İ. ve H.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.