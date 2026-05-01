Aydın’da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen Y.G., İ.Ö. ve M.A.’yı teknik ve fiziki takibe aldı.

Şüphelilerin kullandığı araç, İzmir’den Aydın’a dönüş yolunda Efeler ilçesinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 37,5 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.