Aydın’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çine ve Söke Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında iki ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere yönelik düzenlenen operasyonlarda Y.K. ve M.S.G. isimli şüpheliler yakalandı. Narkotik köpekleri eşliğinde şüphelilere ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda, toplam 632 gram uyuşturucu madde ile 384 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.