Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu satışı yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda Değirmendere Mahallesi'nde bulunan bir eve sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Ayrıca ekiplerin evde özel eğitimli narkotik köpeğiyle yaptığı aramada 22 kilogram esrar, 12 kök Hint keneviri, 200 kenevir tohumu, iklimlendirmede kullanılan malzemeler ve 60 tabanca fişeği ele geçirildi.

2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.