Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel uçurtma şenliği, bu hafta sonu da çocukların ve ailelerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun sosyal belediyecilik vizyonu kapsamında hayata geçirilen etkinlik, kentin semalarını adeta bir renk cümbüşüne çevirdi. Her yaştan vatandaşın katılım sağladığı organizasyonda, çocuklar uçurtma uçurmanın heyecanını yaşarken aileler de hafta sonunun tadını çıkardı.

Şenlik alanına gelen çocuklara, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yüzlerce uçurtma ücretsiz olarak hediye edildi. Kendi uçurtmalarını gökyüzüyle buluşturan miniklere, Kültür Merkezleri’nde görev yapan uzman eğitmenler rehberlik etti.