Aydın'da sağanak sonrası İncirliova-Tire kara yolunda toprak kayması meydana geldi. Trafik tek şeride düşürülürken, Kara yolları ekipleri kısmen çöken yolda çalışma başlattı.

Aydın'da toprak kayması: Kara yolu kısmen çöktü - Resim : 1

Aydın'da dün akşam saatlerinde Şirindere Mahallesi İncirliova-Tire kara yolunda toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sonucu yolun bir bölümü çöktü.

Aydın'da toprak kayması: Kara yolu kısmen çöktü - Resim : 2Trafik tek şeride düşürülürken, bölge dronla görüntülendi. Dün bölgede güvenlik önlemleri alınırken, bugün yolda onarım çalışması başlatıldı. Bölgedeki çalışmalar sürüyor.

Geçtiğimiz haftalarda Aydın-Selçuk kara yolu da etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle çökmüştü.

Aydın'da toprak kayması: Kara yolu kısmen çöktü - Resim : 3

Sağanak köy yolunu çökerttiSağanak köy yolunu çökerttiGündem