Aydın'da sağanak sonrası İncirliova-Tire kara yolunda toprak kayması meydana geldi. Trafik tek şeride düşürülürken, Kara yolları ekipleri kısmen çöken yolda çalışma başlattı.
Aydın'da dün akşam saatlerinde Şirindere Mahallesi İncirliova-Tire kara yolunda toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sonucu yolun bir bölümü çöktü.
Trafik tek şeride düşürülürken, bölge dronla görüntülendi. Dün bölgede güvenlik önlemleri alınırken, bugün yolda onarım çalışması başlatıldı. Bölgedeki çalışmalar sürüyor.
Geçtiğimiz haftalarda Aydın-Selçuk kara yolu da etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle çökmüştü.