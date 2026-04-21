Aydın’ın en eski yapılarından biri olan bina, SGK’nın 2016 yılında yeni hizmet binasına taşınmasıyla boşaltıldı.

SATIŞA ÇIKARILDI AMA ALICI BULAMADI

2024 yılında yaklaşık 43 milyon TL bedelle satışa sunulan bina için herhangi bir alıcı çıkmadı. Bu durum, hem yapının ekonomik değerine rağmen neden tercih edilmediği sorusunu gündeme getirdi hem de geleceğine dair belirsizliği artırdı.

İLAN PANOSUNA DÖNÜŞTÜ

729 metrekarelik alan üzerinde bulunan yapı, bugün adeta farklı bir amaçla kullanılıyor. SGK tarafından binaya asılan büyük bir pankartla, kurumun satışa çıkardığı diğer taşınmazların duyurusu yapılıyor.

“Satılık Taşınmazlarımız” başlıklı bu pankartta, Didim ilçesinin Çamlık Mahallesi’nde bulunan 3 ayrı taşınmazın ihale yoluyla satışa çıkarıldığı bilgisi yer alıyor.

SATIŞ LİSTESİNDE NELER VAR?

Pankartta yer alan bilgilere göre satışa sunulan taşınmazlar:

- 2 adet ticaret alanı imarlı arsa

- 1 adet günübirlik turistik tesis alanı

Öne çıkan taşınmazlardan biri ise Didim Amfi Tiyatro bölgesinde bulunan, 5 bin 824,91 metrekare büyüklüğündeki arsa.

VATANDAŞLAR ÇÖZÜM BEKLİYOR

Aydınlılar için hem tarihi hem de kamusal değeri bulunan binanın yıllardır atıl durumda kalması eleştiri konusu. Bölge sakinleri, yapının çürümeye terk edilmek yerine restore edilerek yeniden kullanıma kazandırılmasını istiyor.

GÖZLER YETKİLİLERDE

Tescilli olması nedeniyle dönüşümü zor olan yapı için henüz net bir plan ortaya konmuş değil. Satılamayan ve aktif olarak kullanılamayan bina, Aydın’da tarihi mirasın korunması ve değerlendirilmesi konusunda önemli bir tartışmayı yeniden gündeme taşıyor.