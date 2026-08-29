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Kaynak: DHA

Aydın'ın Efeler ilçesinde 25 Ağustos'ta sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki Arda Tutumeri, tedavi gördüğü Aydın Şehir Hastanesi'nde 4 gün sonra hayatını kaybetti.

SULAMA KANALINDA AKINTIYA KAPILDI

Olay, 25 Ağustos günü saat 16.00 sıralarında Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi'nde meydana geldi. Serinlemek amacıyla sulama kanalına giren Arda Tutumeri, akıntıya kapılarak suda kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Arda'nın aile yakınları da sulama kanalına girerek arama çalışmalarına destek verdi.

VATANDAŞLAR TARAFINDAN BAYGIN HALDE BULUNDU

Bir süre sonra vatandaşlar tarafından bulunan Arda Tutumeri, baygın halde sudan çıkarıldı. Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Tutumeri, ambulansla Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

4 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Hastanede tedavisi sürdürülen Arda Tutumeri, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. 12 yaşındaki Arda'nın ölümü, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.