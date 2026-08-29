Aydın'ın Efeler ilçesinde 25 Ağustos'ta sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki Arda Tutumeri, tedavi gördüğü Aydın Şehir Hastanesi'nde 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Aydın'da sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren Arda, 4 gün sonra öldü - Resim : 1

SULAMA KANALINDA AKINTIYA KAPILDI

Olay, 25 Ağustos günü saat 16.00 sıralarında Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi'nde meydana geldi. Serinlemek amacıyla sulama kanalına giren Arda Tutumeri, akıntıya kapılarak suda kayboldu.

Aydın'da sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren Arda, 4 gün sonra öldü - Resim : 2

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Arda'nın aile yakınları da sulama kanalına girerek arama çalışmalarına destek verdi.

Şanlıurfa’da sulama kanalına giren 16 yaşındaki çocuk boğulduŞanlıurfa’da sulama kanalına giren 16 yaşındaki çocuk boğulduGündem

VATANDAŞLAR TARAFINDAN BAYGIN HALDE BULUNDU

Bir süre sonra vatandaşlar tarafından bulunan Arda Tutumeri, baygın halde sudan çıkarıldı. Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Tutumeri, ambulansla Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aydın'da sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren Arda, 4 gün sonra öldü - Resim : 4

4 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Hastanede tedavisi sürdürülen Arda Tutumeri, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. 12 yaşındaki Arda'nın ölümü, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.