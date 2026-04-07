Aydın’ın Germencik ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Germencik Belediyesi’ne ait İNYA Yöresel Ürünler Satış Mağazası, iddiaya göre yoldan geçen lüks bir araçtan açılan ateş sonucu kurşunlandı. İlk tespitlere göre iş yerine 12 mermi isabet ederken, saldırganın silahındaki şarjörü tamamen boşalttığı değerlendiriliyor.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Gece saatlerinde meydana gelen ve çevrede büyük paniğe yol açan silahlı saldırının ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde mağazada kimsenin bulunmaması nedeniyle can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirlenirken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir kişiyi ifadesine başvurmak üzere gözaltına aldı. Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, yaşanan saldırının ardından kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Başkan Zencirci, "Tüm zorluklara, engellemelere ve dahi tehditlere rağmen Germenciğimizin yanında olacak hizmetlerimize arttırarak devam edeceğiz" dedi.

Başkan Zencirci yaptığı açıklamada, "Gönül isterdi ki bu kadar zorlu bir süreçten geçen, ekonomik sorunlarla, geçim sıkıntısı, işsizlik, hayat pahalılığıyla mücadele eden halkımızın bu önemli gündemine dair çözüm üretebileceğimiz bir olayla karşınıza çıksaydık. Ancak dün gece Belediyemize ait İNYA Yöresel Ürünler Satış Mağazamız hepinizin malumu üzerine kurşunlanmış ilçemizin adı üzücü ve yakışmayan bir şekilde ulusal boyutta gündem olmuştur."

"Yaşanan hadisenin sevindirici yanı söz konusu mağazanın Büyükşehir Belediyesi’ne tahliye edilmesine 2 gün kala müracaatımız sonucu bugün akşama doğru çıkan yürütmeyi durdurma kararı sebebiyle mal sayımı için herhangi bir mesai arkadaşımızın bulunmayışıdır. Aksi bir durumda bugün ve yarın ilgili personellerimiz mağazada tahliye öncesi süreç sebebiyle sayım için orada olacaktı ve hadise belki de can kaybına varabilecek ihtimale sahip olarak çok üzücü bir şekilde cereyan edecekti. Yoldan geçen, trafikte bulunan veya civarda tesadüfen bulunan herhangi bir vatandaşımıza da zarar gelmemesi bir diğer sevindiğimiz konudur."

"Konuyla ilgili süreç şu anda kolluk kuvvetleri ve yargı nezdinde devam etmekte olup, bu ve bunun gibi çirkin hadiselerin bir daha yaşanmaması, mesai arkadaşlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın can güvenliği için gerekli caydırıcı ve keskin hükümlerle konunun çözüme ulaşacağına inancımız tamdır. Tüm zorluklara, engellemelere ve dahi tehditlere rağmen Germenciğimiz yanında olacak hizmetlerimize arttırarak devam edeceğiz. Tüm halkımıza ve kamuoyuna saygılarımızla. Geçmiş olsun Germencik" dedi.

SALDIRIYLA İLGİLİ GELİŞME

Germencik Belediyesi’ne ait yöresel ürünlerin satıldığı Park Mahallesi’ndeki iş yerine tabancayla ateş açıldığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, camlara isabet eden çok sayıda kurşun izi tespit etti. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen eski Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’i gözaltına aldı.