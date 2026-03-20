Aydın'ın Girne Mahallesi'ndeki bir fırında saat 16:45 sıralarında edinilen bilgiye göre, Özlüer kardeşler yeni alıp işletmeye başlattıkları öğrenilen fıranda silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda Aydınspor Kulübü eski başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özüer'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda fırında bulunan 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren ve isminin U.K. olduğu öğrenilen şüphelinin kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandığı öğrenildi. Güvenlik güçleri tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.