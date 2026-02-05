Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.Ö.’nün (54) ikametinde ruhsatsız silah bulundurduğu, silah imalatı ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda Vervet cinsi maymun, 3 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör, 383 farklı çaplarda fişek ile başka bir kişiye ait kimlik bilgilerini içeren sahte sürücü belgesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan İ.Ö., hakkında adli tahkikat başlatılırken, ele geçirilen maymun gerekli işlemler için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.