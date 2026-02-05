Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.Ö.’nün (54) ikametinde ruhsatsız silah bulundurduğu, silah imalatı ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda Vervet cinsi maymun, 3 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör, 383 farklı çaplarda fişek ile başka bir kişiye ait kimlik bilgilerini içeren sahte sürücü belgesi ele geçirildi.

Operasyonda maymunun sırrı: Aydın’da silah ve hayvan kaçakçılığı - Resim : 1

Gözaltına alınan İ.Ö., hakkında adli tahkikat başlatılırken, ele geçirilen maymun gerekli işlemler için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Operasyonda maymunun sırrı: Aydın’da silah ve hayvan kaçakçılığı - Resim : 2