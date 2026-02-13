Aydın'da jandarma güçleri yüksek faizle para verip geri ödemeyen şüphelilerin ihbar edilmesi üzerine garekete geçti.

Germencik olmak üzere çevre ilçelerde yüksek faizle para verip, çek ve senet imzalattıkları, geri ödeyemeyen kişilerin ev ve iş yerlerine gidip, baskı ve tehditte bulundukları belirlenen çeteyi takibe aldı.

Kendilerini 'Sessiz Tahsilat Çetesi' olarak tanıtarak 125 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen çeteye eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.