Aydın'ın Söke ilçesinde etkili olan yağışların ardından su seviyesinin yükselmesi sonucu evinde mahsur kalan vatandaş, AFAD ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Bağarası Mahallesi'nde saat 08.30 sıralarında oldu. Bölgede etkili olan yağışların ardından su seviyesinin yükselmesi üzerine bir vatandaş evinde mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, kısa sürede bölgeye ulaşarak kurtarma çalışması başlattı.

GÜVENLİ ALANA ALINDI

Su seviyesinin yüksek olması nedeniyle botla ilerleyen ekipler, mahsur kalan vatandaşa ulaştı. Ekiplerin dikkatli çalışması sonucu vatandaş bulunduğu yerden alınarak güvenli alana tahliye edildi. Yetkililer, bölgede su baskınlarına karşı tedbirlerin sürdüğünü belirtirken, vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.