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Kaynak: İHA

Aydın genelinde yürütülen balıklandırma faaliyetleri kesintisiz devam ediyor. Su ekosistemindeki balık popülasyonunu korumak ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Köşk ilçesinde yer alan Başçayır Göleti’ne sazan balığı yavruları bırakıldı. Gerçekleştirilen bu adımla, bölgedeki su ürünleri çeşitliliğinin zenginleştirilmesi ve gölet verimliliğinin üst seviyeye çıkarılması amaçlanıyor.

Süreçle ilgili Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüzce yürütülen 2026 Yılı Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Ürkmez Su Ürünleri Tesisi'nde üretilen sazan yavru balıklarının, İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda İlçe Müdürlüğümüz Su Ürünleri ve Hayvan Sağlığı Biriminde görevli personellerimiz tarafından Köşk İlçemiz Başçayır Göletine salımı gerçekleştirildi."