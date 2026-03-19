Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi Yedi Eylül Caddesi’nde lityum pil ve batarya yenilemesi yapılan bir iş yerinde, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangının, şarjda bulunan bir bataryanın patlaması sonucu başladığı öğrenildi.

İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar çalışanlar tahliye edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.