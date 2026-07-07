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Kaynak: AA

Yıldıztepe Mahallesi 1481 Sokak'taki üç katlı binanın en üst katında ikamet eden M.Ç, henüz belirlenemeyen bir sebeple elindeki pompalı tüfekle dışarıya doğru ateş açtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Güvenlik amacıyla çevrede önlem alan ekipler, şüpheliyi teslim olması için ikna etmeye çalıştı. Yapılan görüşmelerden sonuç alınamayınca İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.

Özel harekat polislerinin gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından M.Ç. ikna edilerek gözaltına alındı ve işlemleri için polis merkezine götürüldü.