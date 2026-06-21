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Geleceklerini şekillendirmek için YKS salonlarına akın eden milyonlarca adayın arasında, Aydın'da engelleri sevgi ve dayanışmayla aşan duygu dolu bir hikaye yazıldı. Sabah saatlerinde Efeler ilçesi Zafer Mahallesi'nde ikamet eden bir anne, bedensel engelli kızının sınav merkezine ulaşımında güçlük yaşayınca çareyi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemekte buldu.

TELSİZ ANONSUYLA HAREKETE GEÇTİLER

Annenin çağrısı üzerine Aydın Emniyet Müdürlüğü hızlıca koordine oldu. Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı polis ekipleri, vakit kaybetmeden belirtilen adrese sevk edildi.

Ekip Otosu Sınav Aracı Oldu: Eve ulaşan ekipler, genç kızın sınav salonuna rahatça taşınabilmesi için adeta seferber oldu. Genç kızın adımları olan akülü tekerlekli sandalye, polis memurları tarafından dikkatlice ekip aracının bagajına yüklendi.

Kampüse Güvenli Ulaşım: Anne ve sınav adayı genç kız, polis otosuyla güvenli ve hızlı bir şekilde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü'ne getirildi.

AKÜLÜ SANDALYEYİ HAZIRLAYIP SINAVA UĞURLADILAR

Ekiplerin fedakarlığı kampüs kapısında da devam etti. Genç kızın sınava gireceği Yabancı Diller Yüksekokulu binasının önüne yanaşan polisler, araçtan indirdikleri akülü tekerlekli sandalyeyi kurulumunu yaparak genç kız için hazır hale getirdi.

Genç kızı sandalyesine yerleştiren ve sınav binasının girişine kadar eşlik eden asayiş timleri, kendisini başarı dilekleriyle ve dualarla salonuna uğurladı.

"POLİSİMİZ HIZIR GİBİ YETİŞTİ"

Sınav stresi yaşarken polis amcalarının ve ablalarının bu büyük desteğiyle mutlu olan genç kız ve annesi, ekiplere sarılarak teşekkür etti. Sınav merkezindeki diğer öğrenci ve veliler de emniyet güçlerinin bu örnek davranışını alkışlarla destekledi.