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Kaynak: İHA

Aydın’ın Köşk ilçesinde park halinde bulunan kamyonda çıkan yangın, çevredeki ekili alana sıçrayarak maddi hasara yol açtı. Yangının ardından araç tamamen yanarken, tarladaki ekinler de zarar gördü.

Yangın, öğle saatlerinde Altıeylül Mahallesi Şahinkuyu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir tarlada park halinde bulunan kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler kamyonu sararken, yangın çevrede bulunan ekinlere de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası kamyon tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, arazideki ekinlerde de zarar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.