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Kaynak: AA / DHA / İHA

Aydın'ın Karacasu ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin saatler süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 20 dekar kızılçam ormanı zarar görürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

YANGIN SABAHA KARŞI ÇIKTI

Yangın, saat 04.00 sıralarında Karacasu ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Ormandan yükselen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

6 ARAZÖZ VE 3 SU TANKERİYLE MÜDAHALE EDİLDİ

Yangına müdahale için bölgeye ulaşan ekipler, 6 arazöz ve 3 su tankeri ile söndürme çalışması başlattı. Saatler süren yoğun çalışmaların ardından alevler 09.00 sıralarında kontrol altına alındı.

20 DEKAR KIZILÇAM ORMANI ZARAR GÖRDÜ

İlk belirlemelere göre yangında 20 dekar kızılçam ormanı yanarak zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, güvenlik güçleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.