Kaynak: İHA

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde ani kalp durması (kardiyak arrest) tanısıyla tedavi altına alınan 72 yaşındaki hastanın, doktorların tüm tıbbi müdahalelerine rağmen 24 Haziran 2026 tarihinde beyin ölümü gerçekleşti. Bu gelişme üzerine hastanenin Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü ekipleri, acılı aile ile organ bağışı süreci hakkında hassas bir görüşme gerçekleştirdi. Bilinçli bir yaklaşım sergileyen aile, başka bedenlerde can bulması amacıyla hastanın organlarını bağışlama kararı aldı.

ORGANLAR İZMİR'DEKİ HASTALARA ULAŞTIRILDI

Sağlık Bakanlığı Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi üzerinden vakit kaybetmeden gerekli yasal ve tıbbi koordinasyon sağlandı. İzmir Bölge Koordinasyon Merkezi’nden (BKM) Söke'ye gelen uzman organ nakli ekipleri, Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde donör operasyonunu başarıyla gerçekleştirdi. Operasyon neticesinde alınan bir karaciğer ve iki böbrek, İzmir'de uygun eşleşmesi bulunan ve acil nakil bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere özel koruma operasyonlarıyla yola çıkarıldı.