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Kaynak: İHA

Aydın merkez ve çevre ilçelerinde, meteorolojinin yaptığı sağanak yağış uyarılarının ardından beklenen olumsuz hava koşulları etkisini gösterdi. Efeler ilçe merkezinde öğle saatlerinde aniden başlayan kuvvetli sağanak, kısa sürede günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Yerel olarak çok şiddetli bir şekilde bastıran yağmur, cadde ve sokaklarda büyük su birikintilerinin oluşmasına yol açtı. Yağışın etkisiyle altyapıda rögarlar taşarken, sürücüler trafikte ilerlemekte büyük güçlük çekti. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise korunmak için çevredeki iş yerlerinin saçak altlarına sığındı.

İlçe merkezinde yaklaşık on dakika boyunca yoğun şekilde etkili olan sağanak yağışın durmasıyla birlikte hayat yeniden normale döndü. Yağışın ardından harekete geçen belediye ekipleri, su birikintileri ve taşmalar nedeniyle olumsuzluk yaşanan kritik noktalarda hızlıca temizlik ve tahliye çalışması başlattı.