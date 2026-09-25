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Kaynak: İHA

Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çocukların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmalarını sağlamak amacıyla ilçe sınırlarındaki okul kantinlerini mercek altına aldı. Yeni eğitim öğretim dönemi kapsamında yoğunlaştırılan denetimlerde; satış kısıtlaması bulunan ürünler, hijyen koşulları ve fiyat etiketleri ayrıntılı şekilde incelendi.

SON TÜKETİM TARİHLERİ VE HİJYEN KOŞULLARI İNCELENDİ

Ekipler denetimler sırasında, özellikle satışı yasaklı olan gıda maddeleri ile gelişim çağındaki çocukların sağlığını olumsuz etkileyebilecek ürünleri raflardan ve depolardan tek tek kontrol etti. Olası gıda zehirlenmelerinin önüne geçmek adına ürünlerin son tüketim tarihleri (STT) titizlikle incelendi. Mutfağın fiziki durumu, hazırlık tezgahları ve servis gereçleri halk sağlığı standartları çerçevesinde denetlendi. Etiket ve fiyat tarifeleri de gözden geçirilerek olası ekonomik mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedeflendi.

SAYILI GÜN VERİLDİ: UYMAYANLARA YASAL İŞLEM

Yapılan kontroller sonucunda mevzuat hükümlerine ve hijyen standartlarına aykırı hareket ettiği belirlenen işletmelere ihtarname verildi. Eksikliklerin giderilmesi yönünde uyarılarda bulunan belediye yetkilileri, ihtar alan kantinlerin kısa süre içerisinde tekrar denetleneceğini, kurallara uymamakta ısrar eden işletmeler hakkında yasal yaptırımların uygulanacağını vurguladı.