Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in öncülüğünde hayata geçirilen “İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle” etkinliği kapsamında anlamlı bir bisiklet turu düzenledi.

Öğrenciler, çevreden topladıkları hurda bisikletleri onarıp süsledikten sonra Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarla okul önünden Atatürk Kent Meydanı’na kadar pedal çevirdi. Etkinlikte okul binası baştan aşağı Türk bayraklarıyla süslenirken, bayrak sevgisini pekiştirmek amacıyla resim, şiir, kompozisyon ve afiş yarışmaları düzenlendi; ayrıca çeşitli sergiler ve kültürel çalışmalar gerçekleştirildi.

Programa Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan da katıldı. Özcan, “Hafta başında Milli Eğitim Bakanımızın 81 ile gönderdiği yazı doğrultusunda ‘İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle’ sloganından hareketle bayrak bilincinin ve sevgisinin oluşturulması amacıyla İmam Hatip lisemiz ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Spor Akademisi kapsamında bir bisiklet sürüşü gerçekleştirdik. Amacımız bayrak sevgisini oluşturmak ve bunu bütün katmanlara yaymak” ifadelerini kullandı.