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Kaynak: İHA

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Aydın’ın doğu kesimleri için kritik bir hava uyarısı yayımladı. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bölgede yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

Kuvvetli yağışların özellikle Aydın'ın doğusunda yer alan Bozdoğan, Buharkent, Karacasu ve Kuyucak ilçelerinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji yetkilileri, söz konusu yağış uyarısının 20 Haziran Cumartesi günü saat 13.00 ile 21.00 saatleri arasında geçerli olacağını bildirdi.

Hava sıcaklıkları ve ani hava değişimiyle birlikte görülmesi beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, beraberinde bazı olumsuzlukları getirebileceği ifade edildi. Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış esnasında kuvvetli rüzgar oluşumu ve ulaşımdaki olası aksamalar gibi risk faktörlerine karşı vatandaşların ve ilgililerin hazırlıklı ve dikkatli olması gerektiği konusunda uyardı.