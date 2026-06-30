34 yıl önce bulundu, şimdi resmen tescillendi
Aydın'ın Bafa Gölü kıyısında 1992 yılında yürütülen saha çalışmalarında bulunan bir tarantula örneği, detaylı taksonomik incelemelerin ardından Türkiye'nin hayvan varlığına resmen kaydedildi.
Aydın'da keşfedildi: Türkiye'nin yeni tarantulası tescillendi
Aydın'da 1992 yılında bulunan bir tarantula örneği, yıllar süren bilimsel incelemelerin ardından Türkiye faunasına resmen dahil edildi. Uzmanlar, türün antik deniz ticaretiyle bölgeye gelmiş olabileceğini değerlendiriyor.Kaynak: DHA
34 yıl önce bulundu, şimdi resmen tescillendi
Yıllarca müze koleksiyonunda saklandı
10 Nisan 1992'de Herakleia Antik Kenti yakınlarında bir taşın altından toplanan örnek, Almanya'daki Senckenberg Araştırma Enstitüsü ve Doğa Müzesi'nin koleksiyonunda muhafaza edildi. Daha sonra yapılan bilimsel incelemeler, örneğin Türkiye açısından önemli bir keşif olduğunu ortaya koydu.
Türkiye'de ilk kez bu cinse ait kayıt yapıldı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur, örneğin "Ischnocolus valentinus" türüne ait olduğunu belirtti. Böylece "Ischnocolus" cinsi ilk kez Türkiye'de kayıt altına alınmış oldu.
Bilimsel dergide yayımlandı
Yabancı araştırmacılarla yürütülen ortak çalışma sonucunda hazırlanan araştırma, uluslararası hakemli Invertebrate Zoology dergisinin bu ay yayımlanan sayısında bilim dünyasıyla paylaşıldı.
Antik ticaretle gelmiş olabilir
Uzmanlar, türün günümüzde ağırlıklı olarak Kuzey Afrika kıyılarında görüldüğünü belirtiyor. Bafa Gölü çevresinin antik dönemde önemli bir liman kenti olması nedeniyle tarantulanın yüzyıllar önce deniz ticareti sırasında bölgeye taşınmış olabileceği değerlendiriliyor.
Yeni popülasyona rastlanmadı
Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur, Türkiye'de uzun yıllardır yapılan arazi çalışmalarında aynı cinse ait başka bir popülasyona rastlanmadığını belirterek, keşfin bilimsel açıdan büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Bu durum, türün bölgede doğal olarak yayılmadığı ihtimalini de güçlendiriyor.