Aydın'da keşfedildi: Türkiye'nin yeni tarantulası tescillendi

Yıllarca müze koleksiyonunda saklandı

10 Nisan 1992'de Herakleia Antik Kenti yakınlarında bir taşın altından toplanan örnek, Almanya'daki Senckenberg Araştırma Enstitüsü ve Doğa Müzesi'nin koleksiyonunda muhafaza edildi. Daha sonra yapılan bilimsel incelemeler, örneğin Türkiye açısından önemli bir keşif olduğunu ortaya koydu.