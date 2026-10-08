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Kaynak: DHA

Kaza, 4 Ekim’de saat 01.00 sıralarında Nazilli Denizli Karayolu Mergen Çayı mevkisinde meydana geldi. Aydın istikametine giden bir otomobilin TIR’a arkadan çarptığı kaza sonrası bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri kaza ile ilgili incelemelerde bulunduğu sırada Adem Tuna yönetimindeki 09 L 2548 plakalı otomobil, bölgede ikinci kazaya neden oldu. Tuna’nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 09 FS 773 ve 35 APF 852 plakalı otomobillerle 42 FJN 26 plakalı ticari araca çarptı.

Kazada araçlarda sıkışan; Adem Tuna, Emrah Çağırkan, Ü.G., N.Y., Ö.G., M.B., K.D., B.D., G.Y., K.G., M.E., ve M.G. ile birlikte toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkarıldı. Kaza yerindeki müdahalelerin ardından yaralılar ardından ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İKİ KİŞİ 3 GÜN SONRA HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Adem Tuna ve araçta bulunan Emrah Çağırkan, doktorların çabalarına rağmen 3 gün sonra yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.