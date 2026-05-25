Aydın'ın Efeler ilçesinde üzücü bir ölüm olayı gerçekleşti. Olay, Yedieylül Mahallesi Bağkur Evleri’nde saat 16.00 sularında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir süredir kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen 78 yaşındaki Ahmet Cavlak, evinde yatağında hareketsiz bir şekilde dururken eşi tarafından fark edildi. Durumun ciddiyetini anlayan yakınları, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bildirilen adrese kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrollerde, Ahmet Cavlak’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Eşinin yaşamını yitirdiğini öğrenen eşi ve yakınları büyük bir üzüntü yaşayarak yasa boğuldu. Yaşlı adamın cansız bedeni, gerekli incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.