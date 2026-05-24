Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesindeki bir işyerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada, IMEI kaydı bulunmayan toplam 100 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili işyeri sahibi A.T. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.