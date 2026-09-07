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Kaynak: İHA

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış organizasyonlarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Ekipler, göçmenlere yurt dışına kaçış öncesi barınma imkanı sağladığı tespit edilen yabancı uyruklu M.C.T.G.'yi takibe aldı.

OPERASYONDA SUÇ GELİRİ PARALAR ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, kaçakçılık faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen nakit Türk Lirası ve döviz ele geçirildi. Şüphelinin adresine gerçekleştirilen baskında ise yasa dışı yollarla yurt dışına gitme hazırlığında olan 19 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

ORGANİZATÖR HAPSE ATILDI, GÖÇMENLER SEVK EDİLDİ

Adreste yakalanan 19 düzensiz göçmen, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu organizatör M.C.T.G. ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.