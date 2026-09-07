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Kaynak: İHA

Aydın genelinde asayiş, huzur ve güvenliğin muhafazasına yönelik emniyet güçlerinin çalışmaları kesintisiz devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince iki haftalık süreçte gerçekleştirilen saha uygulamaları ve denetimlerde 46 bin 497 şahıs sorgudan geçirildi. Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 144 şüpheli yakalanırken, adli makamlara sevk edilenlerden 74'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FAILİ MEÇHUL HIRSIZLIKLAR ÇÖZÜLDÜ, SANAL DEVRİYE HIZ KESMEDİ

Yürütülen titiz takip ve incelemeler sonucunda kent genelinde meydana gelen 64 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Siber suçlarla mücadele ekiplerinin yürüttüğü sanal devriye faaliyetleri kapsamında ise dijital ortamda suç unsuru oluşturduğu belirlenen 91 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

UŞTURUCU VE RUHSATSIZ SİLAHLARA GEÇİT VERİLMEDİ

Zehir tacirlerine ve yasa dışı silahlanmaya yönelik operasyonlarda önemli miktarda suç unsuru ele geçirildi. Aramalarda;

3 bin 529 gram uyuşturucu madde,

2 bin 876 adet sentetik ecza,

5 adet tabanca,

5 adet kurusıkı tabanca,

11 adet av tüfeği ve pompalı tüfek ile 125 adet fişek emniyet güçlerince muhafaza altına alındı.

TRAFİK DENETİMLERİNDE YÜZLERCE ARAÇ MEN EDİLDİ

Trafik ekiplerinin kent içi ve şehirler arası güzergahlarda gerçekleştirdiği denetimlerde 45 bin 805 araç ve motosiklet kontrol edildi. Mevzuata aykırı hareket ettiği belirlenen 12 bin 937 sürücüye cezai işlem uygulanırken, eksiklikleri tespit edilen 402 araç trafikten menedildi. Emniyet yetkilileri, huzur ve güvenlik uygulamalarının kararlılıkla süreceğini bildirdi.