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Kaynak: İHA

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 13 Temmuz 2026 ile 26 Temmuz 2026 tarihleri arasında il genelinde asayiş, narkotik, trafik ve siber suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerin bilançosu açıklandı. Yapılan çalışmalarda 50 bin 298 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 212 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 99'u tutuklandı.

Asayiş ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında meydana gelen 63 hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Siber suçlarla mücadele ve sanal devriye faaliyetleri kapsamında ise 123 şahıs hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 841 gram uyuşturucu madde, 170 adet sentetik ecza, 4 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği/pompalı tüfek ile 385 adet fişek ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 46 bin 971 araç ve motosiklet sorgulandı. Denetimler sonucunda 322 araç trafikten men edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 11 bin 907 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.