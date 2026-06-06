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Aydın’ın Efeler ilçesinde hırsızlık suçundan hapis cezasıyla aranan şahıs saklandığı adreste yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre Nitelikli Hırsızlık suçundan 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan K.G. isimli şahıs, Efeler ilçesinde bulunan bir ikamette yakalandı. Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.