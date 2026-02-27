Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hafif ticari bir araç mağazaya girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Yavansu Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda oldu. Barış Ç.'nin kontrolünü yitirdiği 09 ART 34 plakalı hafif ticari araç kaldırıma çarpıp, o sırada kapalı olan bahçe mobilyaları satışı yapılan mağazaya girdi.

Araç devrilince Barış Ç. ile yanındaki arkadaşı Suat C. sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kısa sürede araçtan çıkarılan 2 yaralı, Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Hafif ticari araç ile iş yerinde hasar oluştu. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.