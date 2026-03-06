

Aydın / Şerif Akarçeşme / Yeniçağ



Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, göçmen kaçakçılığına yönelik önemli bir çalışma daha gerçekleştirildi.

Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ile Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele ekiplerince Germencik gişeleri mevkiinde yapılan yol kontrol uygulamasında şüpheli bir araç durduruldu.

Araçta yapılan kontrolde toplam 12 düzensiz göçmen yakalanırken, organizatör olduğu değerlendirilen 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.