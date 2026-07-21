Yeniçağ Gazetesi
21 Temmuz 2026 Salı
İstanbul 33°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Aydın'da gıda sahtekarlarına darbe: Yaklaşık 2 milyon TL'lik sahte ve etiketsiz ürün ele geçirildi

Aydın'da gıda sahtekarlarına darbe: Yaklaşık 2 milyon TL'lik sahte ve etiketsiz ürün ele geçirildi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin son bir ayda düzenlediği 9 ayrı operasyonda, piyasa değeri 1,9 milyon TL'yi bulan tağşişli ve etiketsiz gıda ürünü yakalanırken, sorumlulara 2,6 milyon TL'yi aşan idari para cezası kesildi.

Kaynak: İHA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Aydın'da gıda sahtekarlarına darbe: Yaklaşık 2 milyon TL'lik sahte ve etiketsiz ürün ele geçirildi - Resim: 1

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını tehdit eden ve haksız kazanç sağlayan sahtecilik faaliyetlerine karşı yürüttüğü saha çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

1 7
Aydın'da gıda sahtekarlarına darbe: Yaklaşık 2 milyon TL'lik sahte ve etiketsiz ürün ele geçirildi - Resim: 2

19 Haziran - 18 Temmuz 2026 tarihleri arasında il genelinde tespiti yapılan adreslere yönelik 9 farklı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 946 bin 100 TL olan çok sayıda merdiven altı, tağşişli ve etiketsiz gıda maddesi ele geçirildi.

2 7
Aydın'da gıda sahtekarlarına darbe: Yaklaşık 2 milyon TL'lik sahte ve etiketsiz ürün ele geçirildi - Resim: 3

ZEYTİNYAĞINDAN BALA, SUCUKTAN İNCİRE KADAR EL KONULDU

Emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonlar sonucunda ele geçirilen gıda maddelerinin dökümü şu şekilde paylaşıldı:

3 7
Aydın'da gıda sahtekarlarına darbe: Yaklaşık 2 milyon TL'lik sahte ve etiketsiz ürün ele geçirildi - Resim: 4

-1 bin 376 litre etiketsiz ve tağşiş zeytinyağı
-525 kilogram tağşiş salça
-500 kilogram etiketsiz sucuk
-396 kilogram etiketsiz kuru incir
-138 kilogram etiketsiz bal
-90 kilogram etiketsiz zeytin

4 7
Aydın'da gıda sahtekarlarına darbe: Yaklaşık 2 milyon TL'lik sahte ve etiketsiz ürün ele geçirildi - Resim: 5

2,6 MİLYON TL'LİK REKOR CEZA UYGULANDI

Sahte ve güvensiz ürünleri piyasaya sürmeye çalışan ürün sahipleri hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na muhalefet suçundan adli ve idari işlem başlatıldı.

5 7
Aydın'da gıda sahtekarlarına darbe: Yaklaşık 2 milyon TL'lik sahte ve etiketsiz ürün ele geçirildi - Resim: 6

Yakalanan şahıslara toplamda 2 milyon 695 bin 361 TL idari para cezası kesildi.

6 7
Aydın'da gıda sahtekarlarına darbe: Yaklaşık 2 milyon TL'lik sahte ve etiketsiz ürün ele geçirildi - Resim: 7

Emniyet yetkilileri, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi ve halk sağlığının korunması adına sahtecilikle mücadelenin il genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro