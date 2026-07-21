Aydın'da gıda sahtekarlarına darbe: Yaklaşık 2 milyon TL'lik sahte ve etiketsiz ürün ele geçirildi

19 Haziran - 18 Temmuz 2026 tarihleri arasında il genelinde tespiti yapılan adreslere yönelik 9 farklı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 946 bin 100 TL olan çok sayıda merdiven altı, tağşişli ve etiketsiz gıda maddesi ele geçirildi.