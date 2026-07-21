Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını tehdit eden ve haksız kazanç sağlayan sahtecilik faaliyetlerine karşı yürüttüğü saha çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Aydın'da gıda sahtekarlarına darbe: Yaklaşık 2 milyon TL'lik sahte ve etiketsiz ürün ele geçirildi
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin son bir ayda düzenlediği 9 ayrı operasyonda, piyasa değeri 1,9 milyon TL'yi bulan tağşişli ve etiketsiz gıda ürünü yakalanırken, sorumlulara 2,6 milyon TL'yi aşan idari para cezası kesildi.Kaynak: İHA
19 Haziran - 18 Temmuz 2026 tarihleri arasında il genelinde tespiti yapılan adreslere yönelik 9 farklı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 946 bin 100 TL olan çok sayıda merdiven altı, tağşişli ve etiketsiz gıda maddesi ele geçirildi.
ZEYTİNYAĞINDAN BALA, SUCUKTAN İNCİRE KADAR EL KONULDU
Emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonlar sonucunda ele geçirilen gıda maddelerinin dökümü şu şekilde paylaşıldı:
-1 bin 376 litre etiketsiz ve tağşiş zeytinyağı
-525 kilogram tağşiş salça
-500 kilogram etiketsiz sucuk
-396 kilogram etiketsiz kuru incir
-138 kilogram etiketsiz bal
-90 kilogram etiketsiz zeytin
2,6 MİLYON TL'LİK REKOR CEZA UYGULANDI
Sahte ve güvensiz ürünleri piyasaya sürmeye çalışan ürün sahipleri hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na muhalefet suçundan adli ve idari işlem başlatıldı.
Yakalanan şahıslara toplamda 2 milyon 695 bin 361 TL idari para cezası kesildi.
Emniyet yetkilileri, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi ve halk sağlığının korunması adına sahtecilikle mücadelenin il genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.