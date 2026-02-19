Aydın’da etkili olan sağanak yağış, Koçarlı ilçesinden geçen Büyük Menderes Nehri’nin bazı bölgelerde taşmasına neden oldu.

Taşkın nedeniyle özellikle kırsal alanlarda su seviyesi yükseldi, tarım arazileri sular altında kaldı.

BİR HAFTA MAHSUR KALDI

Koçarlı'da yaşayan bir vatandaş sel sularının ortasında damında 1 hafta mahsur kaldı. Muhtar tesadüfen fark edip ekiplere haber verdi.

Bölgeye karadan ulaşımın mümkün olmaması üzerine Aydın Jandarma Filo Komutanlığından helikopter desteği istendi.

HELİKOPTERLE GÜVENLİ ALANA TAŞINDI

Bölgeye sevk edilen jandarma helikopteriyle bulunduğu yerden alınan çiftçi, güvenli bir noktaya ulaştırıldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.