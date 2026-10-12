Kaynak: İHA

Yangın gece saatlerinde Çamarası Mahallesi’nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, evden dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri Acil Çağrı Merkezi’ne durumu haber verdi. Yapılan ihbarın ardından bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların müdahale ettiği yangın bölgesine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başladı. Yanan evde bulunan baba Mehmet Ç., anne Meryem Ç. ve oğulları Tayfun Ç. vatandaşların ve ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Vücutlarında yanıklar oluşan üç kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemeler sürüyor.