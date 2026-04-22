Aydın’ın 2026 yılı yatırım yol haritası, Vali Yakup Canbolat başkanlığında toplanan İl Koordinasyon Kurulu’nun ikinci dönem buluşmasında netlik kazandı. Şehrin geleceğini şekillendiren projelerin masaya yatırıldığı toplantıda, yılın ilk çeyreğine dair çarpıcı veriler paylaşıldı. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı salonunda gerçekleşen görüşmelerde, Aydın genelinde yürütülen toplam 307 projenin 92 milyar TL’yi aşan devasa bir bütçeyi yönettiği açıklandı. Vali Canbolat, bu projelerin 25’inin başarıyla tamamlandığını, 174’ünün ise hummalı bir şekilde devam ettiğini belirterek kentin bir şantiye alanına dönüştüğünün altını çizdi.

Yatırımcı kuruluşların performans tablosuna bakıldığında, Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü, 10 milyar TL’yi aşan harcamasıyla kentin yatırım lokomotifi haline geldi. DSİ’yi takip eden TOKİ ve Karayolları Bölge Müdürlüğü de kentin barınma ve ulaşım ağındaki modernizasyon çalışmalarında aslan payını üstlenen diğer kurumlar olarak dikkat çekti. Sektörel bazda yapılan değerlendirmede ise sosyal kamu hizmetleri ile ulaştırma ve tarım projeleri, bütçeden en büyük desteği alan kalemler olarak Aydın’ın kalkınma önceliklerini gözler önüne serdi.

Toplantıda kurum temsilcilerine önemli ulaştıran Vali Yakup Canbolat, projelerin hedeflenen sürelerde bitirilmesi için bürokratik engellerin diyalogla aşılması gerektiğini vurguladı. Çalışmalarda "birlik ve beraberlik" vurgusu yapan Vali Canbolat, olası darboğazlarda çözüm odaklı hareket edilmesini ve yerel sorunların hızlıca çözüme kavuşturulması için Valilikle koordinasyonun koparılmamasını istedi. Aydın’ın kalkınması için emek veren tüm kurum ve kişilere teşekkürlerini sunan Canbolat, kamu-özel sektör dayanışmasının şehre değer katmaya devam edeceğini belirterek toplantıyı sonlandırdı.