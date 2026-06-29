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Kaynak: DHA

Kaza, akşam saatlerinde kırsal Horsunlu Mahallesi’nde meydana geldi. Ömer Aslan yönetimindeki 09 AL 155 plakalı motosiklet, seyir halindeyken henüz bilinmeyen kontrolden çıkarak devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsü Aslan’ı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kuyucak İlçe Devlet Hastanesine kaldırdı. Ömer Aslan, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.