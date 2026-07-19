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Kaynak: AA

İncirliova ilçesi sınırlarındaki Büyük Menderes Nehri kenarında dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, piknik yapmak için bölgeye giden çocuklardan bazıları serinlemek amacıyla nehre girdi. Bu sırada akıntıya kapıldıkları iddia edilen çocuklardan biri kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başarırken, 11 yaşındaki Şahin Ö. ile 15 yaşındaki Eda K. gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 112 Acil Sağlık ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, İzmir Deniz Liman Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, UMKE ve Jandarma Sualtı Kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, nehirde ve kıyı şeridinde geniş çaplı arama çalışması başlattı.

ÇALIŞMALAR 21 SAATTİR SÜRÜYOR

Ekiplerin Büyük Menderes Nehri'nde arama ve kurtarma çalışmaları 21 saattir aralıksız olarak devam ediyor. Dalgıçlar tarafından sualtında arama yapılırken, Eda Kurtulmuş'un cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Kurtulmuş'un cansız bedeni hastane morguna götürüldü. Diğer çocuğun bulunması için çalışmalar sürüyor.