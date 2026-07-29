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Kaynak: İHA

Kaza, Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi otoban bağlantı yolu girişinde gün ortasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 09 AHV 026 plakalı otomobil ile 09 R 9847 plakalı beton mikseri henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobilde bulunan 2 kişi araç içerisinde sıkıştı.

İTFAİYE EKİPLERİ ZAMANLA YARIŞTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, otomobilde mahsur kalan yaralıları yürüttükleri titiz çalışma sonucu sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.