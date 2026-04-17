Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan bir besi çiftliğinde meydana gelen silahlı saldırı ölümle sonuçlandı. Çiftlikte vurularak ağır yaralanan Mehmet Can Tülübaş, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, Ilıcabaşı Mahallesi’nde bulunan bir besi çiftliğinde dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre F.K., henüz bilinmeyen bir nedenle çiftlikte bulunan Mehmet Can Tülübaş’a tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Tülübaş, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen bugün hayatını kaybetti.

Saldırının ardından gözaltına alınan şüpheli F.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.